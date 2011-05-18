Sürpriz Erdoğan ve Riccardone zirvesi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün sürpriz bir şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ile bir araya geldi.

Erdoğan seçim mitingi için Yozgat’a gideceği için helikopter pistinde yapılan 50 dakikalık görüşmede, ağırlıklı olarak Suriye’deki gelişmeler ile İran’ın Suriye’ye bakışı ele alındı. ABD Başkanı Barack Obama önümüzdeki günlerde Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili yapacağı açıklama öncesi, Türkiye’nin görüşlerinin de kendisine aktarılmasını istedi. Erdoğan, bu kapsamda kendisiyle görüşme talep eden Ricciardone’ye Suriye’deki gelişmeler hakkında detaylı bilgi verdi. Suriye’deki olayların büyümesi halinde bunun ülke sınırlarını aşarak, bölgedeki diğer ülkelere yansıyacağına vurgu yapan Erdoğan, bu nedenle Beşar Esad’dan reformları kapsamlı şekilde acilen yerine getirmesini istediklerini belirtti. Halkının taleplerini dikkate alarak reform yapmış Esad’ın Suriye’nin başında kalması gerektiğini ima eden Erdoğan, bölgenin diğer önemli ülkesi İran’dan da benzer mesajların gelmesine dikkat çekti. Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerin büyümesi halinde bunun özellikle Irak, Lübnan ve hatta Ürdün’ü de olumsuz yönde etkileyeceğini bu durumda Ortadoğu’daki belirsizliklerin günümüzdekinden çok daha tehlikeli boyutlara ulaşacağını vurguladı. Erdoğan, Filistin’de El Fetih ve HAMAS arasında varılan uzlaşının kalıcı olması için uluslararası boyutta desteğin önemine de dikkat çekti.

Obama’ya iletecek

PKK terörüne karşı iki ülke arasında yürütülen çalışmaların da gözden geçirildiği görüşme sonra kısa bir açıklama yapan Ricciardone, Erdoğan’ın verdiği mesajları Başkan Obama’ya ileteceğini söyledi. Büyükelçi, “Çok önemli bir müttefik olduğu için daima Türkiye’nin görüşlerini almak istiyoruz, anlamak istiyoruz. Genel olarak bütün gündemdeki ve bölgesel konuları konuştuk. Terörizm tabii ki bölgenin bir problemidir” dedi.