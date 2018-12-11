Sürmene'de, Deniz Kuvvetleri üssü sevinci

Selçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 9\'uncu tam donanımlı deniz üssünü Trabzon\'un Sürmene ilçesinde kurma kararı, halk tarafından sevinçle karşılandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 9\'uncu deniz üssünü kurma kararı aldığı Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde, belirlenen arazi için Sürmene Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü\'nün gerekli izinleri vermesinin ardından harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın vereceği son onayın ardından bölgede inşaat çalışmaları başlayacak. Çamburnu Limanı\'nda 60 dönüm arazi üzerine kurulacak üs; fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanma unsurlarına lojistik destek sağlayacak. Doğu Karadeniz\'de devriye gezen gemilere liman olacak ve 400 asker ile 200 sivil memurun görev alması beklenen üs, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kararın sevindirici olduğunu belirterek henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını söyledi. Üstün, \"Karadeniz donanmasına yer aranıyordu. Sürmene\'de, Çamburnu Limanı\'nda donanma için karar verildi. Burayı ne şekilde kullanacaklar bilemiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan onay bekleniyor, ondan sonra inşaat çalışmaları başlar diye bekliyoruz\" dedi.

Sümene sakinleri de ilçeye deniz üssü kurulması kararını sevinçle karşıladıklarını belirtti. İlçe sakinlerinden Yalçın Karakaş, \"İnsanların beklentileri var. Sürmene son 10 yıldır çok göç veriyor. Çamburnu insanlarının burada kalması için bu tarz şeylerin buraya yapılması lazım. İnşallah donanma kurulur. Bizim için de iyi olur. İnsanlarda buradan göç etmez\" ifadelerini kullandı. Balıkçılıkla uğraşan Nejdet Yazıcıoğlu da \"Askerin ilçemize gelmesinden şeref ve memnuniyet duyarız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI