Sürmene Belediye Başkanı'ndan ishal salgını yorumu: Takdir-i ilahi

T24

'Tahlilini yaptırmıştık'

'Allah'ın takdir-i ilahisi'

'Özür dilerim'

Trabzon’un Sürmene ilçesinde geçtiğimiz günlerde ishal, kusma ve baş ağrısı şikayetiyle 1 hafta içinde yaklaşık 2 bin 500 kişi hastaneye başvurdu. Serum tedavisi uygulanarak taburcu edilen vatandaşların, yapılan incelemeler sonucunda ilçenin içme suyuna karışan virüs nedeniyle rahatsızlandığı belirlendi. Sürmene’nin Ak Partili Belediye Başkanı Fikri Usta, bugün Trabzon’da yayınlanan yerel gazetelere 'Kamuoyuna duyuru' başlıklı tam sayfa ilanlar vererek, olayda belediyenin kusuru olmadığını savundu.Duyuruda, 2.5 yıldır ilçe halkının huzuru ve mutluluğu için elinden geleni yaptığını vurgulayan Fikri Usta, "Son zamanlarda tamamen irademiz dışında, belediyemizin ihmal ve kusurundan kaynaklanmayan talihsiz bir ishal vakası yaşadık. Bu olay sizleri çok üzdü, bizleri de üzdü ve derinden yaraladı. Elimizde olmayan sebeplerden, örneğin, zaman zaman şehir elektriğinde meydana gelen arızalar, elektrik motoruyla çalıştırılan su kuyularımızı etkileyip su sıkıntısı doğurmaktadır. Buna önlem alabilmemiz için 3 nolu yedek kuyumuzu devreye sokup halkımızın su sıkıntısı çekmemesini planladık. Bunun için de öncelikle 3 nolu yedek su kuyusunun kontrolü yapılıp, analiz raporunu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi kanalıyla Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarından talep ettik. 5 Ağustos 2001 tarihinde yapılan analiz raporunda da görüleceği gibi tam sonuçların uygun olduğuna dair rapor verildi. Bunun üzerine belediyemiz su işlerinden sorumlu heyetçe, 3 nolu kuyunun suyu 3 saat süreyle dışarıya boşaltılıp kuyu temizlendikten sonra bu kuyudan ana depoya 1 gün süreyle su verildi. Ana depolar dolunca bu kuyudan su verilme işlemi durduruldu. Bundan 2 gün sonra talihsiz dediğimiz ancak yüzde 100 nereden kaynaklandığı halen bilinmeyen bu vaka meydana geldi" dedi.Belediye Başkanı Fikri Usta, her şeyin açık ve resmi yazışmalarla sıkı sıkıya takip edildiğini de ifade ederek, şöyle devam etti:"Vakanın, analizin yapıldığı zaman diliminden çok kısa bir süre sonra gerçekleşmesi Allah’ın takdir-i ilahisidir diyorum. Bu olayın sonucunda değerli hemşehrilerim bir sıkıntı çekmişlerdir. Bunu inkar etmemekteyim. Ama halkımız tarafından olayın daha iyi bilinmesi için belirtmek isterim ki; 100 Evler mevkiinde bulunan 3 No'lu yedek kuyu diye adlandırılan kuyu bu bölgeye 15 sene önce yapılmıştır. Ancak o dönemde etrafında yerleşim alanı yoktu. Burası tamamen çıplak araziydi. Daha sonra çevreye 150 adet yerleşim alanı yapıldı. Bunlara müsaade edilmemesi veya engellenmesi gerekirdi. Çare olarak yeni bir kuyu yapımı için çareler aradık fakat su bulunamadı. 2011 yılında da yeni kuyu açmaya başladık ve bunun inşaatı devam ediyor. Sık sık elektrik kesintisi olduğu ve bu durum kuyularımızı etkilediği için jeneratör inşaatımız da devam ediyor. Her ikisi de yakın zamanda hizmete girecek. Bunların maliyeti 80 bin lira civarında olacaktır. Ayrıca vaka ile ilgili iç bünyede de soruşturma açmış bulunmaktayım."Fikri Usta, gazete ilanının son bölümünde, çeşitli kesimlerin durumu aleyhine kullanmak için el ilanları bile dağıttıklarını ileri sürerek, "Seçimde sahip olamadıkları bu yüce makama kelime oyunları ile çamur atarak sahip olacaklarını düşünüyorlarsa bu arzuları kursaklarında kalacaktır. Biz yine gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak şunu belirtmek isterim ki; bütün önlemler önceden olduğu gibi şimdi de alınmış olup, bunlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yaşanan bu talihsiz vakadan dolayı tüm halkımdan özür diler, gayretli çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.