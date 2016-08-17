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Dünya

Suriye'yi vuran Rus uçakları ilk kez İran'dan kalktı

Suriye'nin Halep, Deyr ez Zor ve İdlib kentlerindeki hedeflerin vurulduğu belirtildi

17 Ağustos 2016 09:23

Rusya Savunma Bakanlığı, İran'ın Hamedan kentindeki üsten havalanan Rus uçaklarının Suriye'deki 'terörist' gruplara bombardıman düzenlediğini duyurdu. Böylelikle ilk kez Rusya, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını İran üzerinden yapmış oldu. 

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk kez İran'daki bir üsten (Hamedan kentindeki üs) havalanan uzun menzilli Tu-22M3 ve Su-34 bombardıman uçaklarının Suriye'nin Halep, Deyr ez Zor ve İdlib kentlerinde IŞİD ve El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) hedeflerini vurduğu belirtildi.

​Açıklamaya göre gruplara ait 5 silah deposu, 3 komuta noktası ve eğitim kampının imha edildiği operasyonda çok sayıda kişi öldürüldü.

Operasyon süresince Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Üssü'nden havalanan Su-30SM ve Su-35 jetlerinin koruduğu bombardıman uçaklarının görevlerini tamamlamaları ardından üslerine geri döndüğü kaydedildi.

Bakanlık bu açıklamasıyla İran'ın Hamedan kentindeki üsse bombardıman uçaklarının konuşlandırıldığını doğrulamış oldu.

Nitekim daha önce Rossiya 24 televizyonunun İran ve Arap basınına dayandırdığı bir haberinde, İran'ın Hamedan kentine konuşlandırılan uzun menzilli bombardıman uçaklarının Suriye'deki grupları buradan havalanarak vuracağı belirtilmişti. Fakat haberde İran'daki üsse konuşlandırılan bombardıman uçaklarının sayısına dair bilgi verilmemişti.

Rusya Suriye'deki operasyonlarında daha önce de uzun menzilli Tu-22 uçaklarını kullanmıştı. Ancak bu uçaklar Rusya'daki Mozdok üssünden havalanıyordu. Rossiya 24'e göre uçakların İran'a konuşlandırılması ise uçuş süresini yüzde 60 oranında kısaltacak.

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