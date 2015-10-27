Suriye'yi vuran Rus füzeleri Türkiye'den satın alınan gemilerle taşınmış

Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki operasyonlarda kullandığı füze ve bombaların azalmasıyla ülkedeki silah fabrikalarının üretim vardiyası birden üçe çıkarıldı. Üretilen yeni mühimmatların Suriye’ye ulaştırılması için Rusya’nın Türkiye’den satın aldığı 8 kuru yük gemisinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Resmi Taktik Füze Silahları Konsorsiyumu’ndan aldığı bilgileri haberleştiren Rus Kommersant gazetesinin Vlast adlı ekinde, “Suriye’deki operasyonlarda en çok havadan karaya kullanılan NATO kod adı AS-14 adı verilen X-29L füzelerinin üretimine ağırlık veriliyor. İkinci sırada yine havadan karaya atılan ve beton sığınaklara karşı kullanılan KAB-500S bombaları geliyor” denildi.

Alman Spiegelonline: Gemilerden birinin adı Alican Deval

Rusya’nın silah üretimine hız verdiğinin yanı sıra bu cephanenin Suriye’ye nasıl ulaştırıldığına dair de önemli bir detay ortaya çıktı. Kommersant, mühimmatın Rusya’dan Suriye’nin Tartus limanına Türkiye’den satın alınan 8 kuru yük gemisiyle taşındığını bildirdi. Türkiye’den alınan 8 gemi hemen Rus Deniz Kuvvetleri’nin envanterine teknik destek gemileri adı altında dahil edilmiş. Gemilerin adları, bunlara ne kadar harcandığı ve satıcıların isimleri açıklanmadı.

Alman Spiegelonline sitesine göre satın alınan Türk gemilerinden biri “Alican Deval”. Geminin adının “Dvinitsa-50” olarak değiştirildiğini iddia eden dergi, Rus donanmasına katılan geminin ekim ayı ortalarında boğazdan geçtiğini bildirdi. “Sea News Turkey” adlı denizcilik sitesi Alican Deval’in eskiden Türk Deval denizcilik şirketine ait olduğunu yazdı. Net ağırlığı 6400 ton olan gemi dizel motorlu

ve hızı 9.8 deniz mili.

Rusya, Suriye'de düşürülen İHA’dan kullanıyormuş

Türk savaş uçakları tarafından 15 Ekim’de Kilis semalarında düşürülen Rus yapımı “Orlan-10” tipi insansız hava araçlarını (İHA) Rusya’nın bölgede kullandığı ortaya çıktı. Suriye’de hedeflerin nasıl tespit edildiğini basına anlatan Rus ordusundan bir yetkili Suriye semalarında istihbarat toplamak için ‘Orlan-10’ İHA araçlarını da kullandıklarını söyledi.

Moskova, muhalif generalle konuştu

Moskova, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın halefi olarak Fransa’ya iltica eden Tuğgeneral Menaf Tlas’ı mı düşünüyor? Rus RBK haber ajansına göre hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, muhalefete katılan Tuğgeneral Tlas ile Paris’te gizlice görüştü. Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Bogdanov-Tlas görüşmesini doğruladı. Bu kaynak, “Böyle bir temas ilk kez kuruldu. Putin’in özel temsilcisi muhalefet saflarına geçen General Menaf Tlas ile Paris’te görüşerek Suriye’nin içinde bulunduğu durum ve siyasi çözüm konularını ele aldı. Bogdanov aynı gün Tlas’ın yanı ısıra PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim ile de bir araya geldi” dedi. Suriye ordusunda tuğgeneral rütbesiyle görev yapan Menaf Tlas, Temmuz 2012’de Suriye’den ayrılarak Fransız istihbaratının yardımıyla bu ülkeye iltica etmişti.