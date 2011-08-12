-Suriye'ye yeni yaptırım uyarısı WASHINGTON (A.A) - 11.08.2011 - ABD Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Suriye'de hükümet karşıtı gösterilerde halka karşı şiddet kullanımının sona erdirilmemesi halinde, yaptırım listesinin genişletileceğini söyledi. Öte yandan Suriye'deki insan hakları eylemcileri, ülkenin orta kesimlerindeki Humus vilayetinin Kuseyr kasabasında öldürülen sivil sayısının 11'e yükseldiğini belirttiler. Kasabada çok sayıda da yaralının olduğu kaydedildi. Askerlerin bu sabah 10 kadar tank desteğinde girdiği Kuseyr kasabasında, Bassatin bölgesine kaçmaya çalışan halkın üzerine ateş açtığı, kasaba sakinlerinin tarlalara kaçtığı bildirilmişti.