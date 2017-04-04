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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'ye yardım konferansı Türkiyesiz başlıyor

AB ve BM'nin düzenlediği iki günlük Suriye'ye yardım konferansı bugün Brüksel'de başlıyor. Ancak Türkiye'nin katılım için yapılan davete yanıt vermediği bildirildi.

04 Nisan 2017 13:44

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'nin geleceği ile ilgili ortak düzenlediği iki günlük yardım konferansı bugün Brüksel'de başlıyor. En fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin de konferansa katılması bekleniyordu. Ancak AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Başbakan Binali Yıldırım'ın davete henüz yanıt vermediğini söyledi. Mogherini, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan diğer komşu ülkeler Ürdün ve Lübnan'ın başbakanlarının ise toplantıya katılacağını açıkladı. ABD ve Rusya'nın ise daha alt seviyede yetkili ve diplomatlar düzeyinde temsili bekleniyor.

"Suriye ve Bölgenin Geleceğini Desteklemek için Brüksel Konferansı", 28 üye ülkeyi temsilen AB ve BM'nin yanısıra Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar ve İngiltere'nin eş başkanlığında gerçekleştirilecek.

Mogherini toplantının geçen yıl Londra'da yapılan donörler konferansının bir devamı olduğunu söyledi. Geçen yılki toplantıda Suriye'ye insani yardım programları için 11 milyar dolar (10 milyar euro) toplanmıştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Pazartesi günü yaptığı açıklamada Suriye'de tarımsal üretimi canlandırmak için ilk etapta 10.7 milyar dolar ile 17.1 milyar dolar arası fona ihtiyaç olduğunu belirtti. Suriye'deki savaşın tarım ve hayvancılıkta 16 milyar dolardan fazla kayba neden olduğu tahmin ediliyor.

Ancak konferans geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden alınmasına odaklanmayacağını, onun yerine IŞİD'e mücadeleye odaklanılacağını açıklamasının gölgesinde yapılacak.

Amerikan yönetimi daha önce geçici bir hükümet kurulunca Esad'ın görevden çekilmesi üzerine kurulu bir BM planı üzerinden hareket ediyordu. Ancak Trump yönetiminin son açıklamasıyla bu durum değişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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