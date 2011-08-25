-Suriye'ye yaptırımların artırılması çağrısı PARİS (A.A) - 24.08.2011 - Fransa, Suriye'ye yaptırımların sıkılaştırılması çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a baskıyı artırması gerektiğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero, "Fransa'nın Suriye'de akan kanı durdurmak için her zamankinden daha kararlı olduğunu" belirtti. Bu arada dün AB seyahat yasağı uyguladığı Suriyeli yetkili sayısını 50'ye çıkardı, Esad rejimine destek verdiği sanılan 5 şirkete daha da yaptırım kararı aldı. AB ve ABD Suriye'ye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Fransa, Suriye'ye BM Güvenlik Konseyi'nde de yaptırım kararı çıkması için çaba gösteriyor. Ayrıca, AB, İran Devrim Muhafızları'nın elit birimi Kudüs Gücü'ne, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ülkedeki yönetim karşıtı gösterilerin bastırılmasında destek olduğu için yaptırım kararı aldı. AB'nin resmi bülteninde yayımlanan kararda, Kudüs Gücü'nün, ülkedeki sivil protesto hareketini bastırmak için Suriye güvenlik güçlerine teknik yardım, teçhizat ve destek sağladığı belirtildi. Suriye'de Devlet Başkanı Esad rejimine karşı gösteriler 5 aydır sürüyor.