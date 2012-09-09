Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından 'Suriye'ye yaptırımlar sıkılaştırılacak' kararı çıktı. Bakanlar, Suriye'ye insani yardımın artırılması konusunda da anlaştı.



Avrupa Birliği, Suriye'ye yaptırımları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde birararaya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Esad rejimine yaptırımların artırılması konusunda uzlaştı.

Baf'ta iki gün süren toplantının ardından konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, yeni yaptırımların ne olacağı konusunda Avrupa Birliği Dış Politika temsilcisi Catherine Ashton'ın çalışma yürüteceğini söyledi.

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Erato Kozakou-Marcoullis ise Suriye krizinin çözümü için Esad rejimini destekleyen Rusya ile ortaklaşa çalışma kararı aldıklarını vurguladı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Suriye'ye insani yardımların artırılması konusunda da anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik temsilcisi Catherine Ashton, Suriye'ye komşu ülkelere insani konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ashton, “Mülteci akını konusunda Ürdün, Irak, Lübnan ve Türkiye ile temas içindeyiz. Mültecilerin sayısı hızla artıyor. İnsani yardım desteğinin artırılması önemli” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da "Suriyeli mültecilere kapılarını açan ülkelere yardımcı olmamız gerekir" açıklamasında bulundu.