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Suriye'ye yaptırım teklifi Rusya ve Çin'in vetosuna takıldı

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Suriye'ye yaptırım teklifi Çin ve Rusya tarafından veto edildi. Rusya Cenevre görüşmelerine terör ile mücadelenin de dâhil edilmesini istiyor.

01 Mart 2017 16:08

Suriye iç savaşında kimyevi silah kullandığı öne sürülen Esad rejimine yaptırım uygulanması için verilen karar teklifi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından veto edildi. Böylece Rusya, iç savaşın patlak vermesinden bu yana Güvenlik Konseyi'ne sunulan Suriye ile ilgili karar tekliflerini yedinci kez bloke etmiş oldu. Karar teklifi diğer üç daimi ülke ABD, Britanya ve Fransa tarafından hazırlanmıştı. Yaptırım teklifinde Suriyeli yöneticilere seyahat yasağı ve kısmi silah ambargosu uygulanması öngörülmekteydi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley teklifin veto edilmesini ‘savunulması mümkün olmayan' bir karar olarak niteledi. Haley oylama sonucunun ‘Konsey'in karanlık günü' olduğunu söyledi.

Suriye'nin en yakın müttefiki olan Rusya kararı veto edeceklerini geçen hafta duyurmuştu. Vetoya, ‘Cenevre'deki paralel Suriye barış görüşmeleri açısından teklifin Konsey'e talihsiz bir zamanda sunulması' gerekçe gösterilmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Vekili Vlladimir Safronkov Suriye'deki muhalif güçleri destekleyen ABD, Britanya ve Fransa'nın ‘iğrenç ve yanlış bir planın peşinde koştuklarını' söylemişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü kararın veto edilmesinden, ‘Suriye'de yasak silah kullanılmasının müeyyidesi olmadığı sonucunun çıktığını' duyurdu. BM tarafından yapılan incelemelerde Suriye hükümet kuvvetlerinin en az üç kez kimyevi silahlara başvurduğu saptanmış, Rusya ise incelemelerin tarafsız yapılmadığını öne sürmüştü.

Rusya Cenevre görüşmelerinin gidişatından memnun değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BM'nin gözetiminde Cenevre'de sürdürülmekte olan Suriye hükümeti ile muhalif gruplar arasındaki barış görüşmelerinin pürüzsüz geçmemesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Barış görüşmeleri için Cenevre'de bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadi Gatilov, geçici hükümet, anayasa ve hür seçimlerden oluşan müzakere başlıklarına terörizm ile mücadelenin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

Suriye hükümetinin temsilcisi Beşar el Caferi hafta sonunda Humus'taki askeri istihbarat ve devlet güvenlik binalarına düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırıların ardından Esad karşıtlarından terörizmi lanetlemelerini talep etmişti. BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura sorumluluğunu, ‘Şam'ın Fethi' örgütünün üstlendiği saldırıların barış görüşmelerine zarar verme amaçlı olduğunu belirtti. Örgütün lideri Ebu Muhammed el Colani ‘bunun Cenevre'deki başarısız politikacılara verilmiş bir mesaj olduğunu savunmuş ve siyasetçilerin aradan çekilip savaşı halka bırakmalarını' istemişti. Culani muhalefet temsilcilerinin, zaferi kazanmasına lüzum kalmadan Şam yönetimine hediye ettiklerini öne sürmüş ve saldırıları yenilerinin izleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, epd,afp/AG,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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