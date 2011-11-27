Suriye'ye yaptırım kararları onaylandı

T24 - Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Meclisi, Suriye'ye yönelik bir dizi ekonomik yaptırım uygulanması kararını onayladı.





Ekonomi ve maliye bakanları seviyesinde toplanan Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Meclisi, Suriye'deki şiddetin sona erdirilmesi ve Suriye rejimini baskı altına almayı hedefleyen kararları onaylayarak, Arap dışişleri bakanları toplantısına sunulmasına karar verdi.



Söz konusu yaptırımların uygulanabilmesi için Arap dışişleri bakanlarının onayı gerekiyor. Arap dışişleri bakanları, bugün toplanarak kararları ele alacak.



Suriye'ye uygulanacak yaptırımların başında, bu ülkeye uçuşların durdurulması, Suriye halkının ihtiyacı olan temel gıda maddeleri ile halk için gerekli olan mallar haricinde ticari ambargo uygulanması, Suriye yönetiminin dışarıda bulunan mal varlığının dondurulması, Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin askıya alınması, Suriye ile mali işlerin dondurulması geliyor.



Arap Birliği, söz konusu yaptırımları 6 madde halinde yayımlayarak Suriye yönetimine son bir fırsat sunmuştu.



Suriye yönetimi Arap Birliği'nin çabalarına yanıt vermeyince Arap Birliği de Suriye'de akan kanın durması için yaptırım kararı aldı.



Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı Arap dışişleri bakanları toplantısında değişikliğe uğramadan onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Meclisi yaptırımların Suriye halkı ile Suriye'ye komşu ülkeleri olumsuz etkilememesi için azami gayret sarfedildiğini açıkladı.



Arap Birliği'ne yakın kaynaklar söz konusu yaptırımlardan Suriye halkının ve komşu ülkelerin olumsuz etkileneceğine dair Arap Birliği'nin bir tereddütü olmadığını ifade ediyor.



Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısından önce değerlendirmelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Irak'ın Suriye'ye yönelik yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, Ürdün ve Lübnan'ın da kendileri gibi düşündüğünü savunmuştu.



Daha önce Suriye'deki şiddetin son bulması için oluşturulan Arap Çalışma Planı'na Arap Birliği üyesi 22 ülkeden 18'i plan lehine oy vermiş, Lübnan ve Yemen aleyhte oy kullanırken, Irak çekimser kalmıştı.