Suriye'ye ulaşım durdu

Suriye'de şiddet olayları tırmanıyor. Şam Havaalanı'nın çatışmalar nedeniyle uçuşa kapandığı belirtiliyor.



Körfez Bölgesi'nden bir havayolu yetkilisi, Şam Havaalanı'na bugün uçakların inmesine izin verilmediğini söyledi. Yetkili, "Bugün Şam'a sefer yok. Çünkü havaalanı inişlere izin vermiyor" dedi.



Muhaliflerse, Şam Havaalanı yakınlarında hükümet güçleriyle çatışmaların azalsa da halen sürdüğünü duyurdu.

Suriye'de 20 aydır süren kriz nedeniyle bazı havayolları, Şam seferlerini iptal etmişti.

Suriye'nin dış dünyayla bağlantısı da kesilmiş durumda. Bunun nedeni internet ve cep telefon hizmetlerinin aksaması.

Muhalifler, bu durumdan Şam'ı suçlarken; Suriye yönetimi, muhalifleri sorumlu tutuyor.