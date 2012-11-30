T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'ye ulaşım durdu

Suriye'de 20 aydır süren kriz nedeniyle bazı havayolları, Şam seferlerini iptal etmişti

30 Kasım 2012 15:50

Suriye'de şiddet olayları tırmanıyor. Şam Havaalanı'nın çatışmalar nedeniyle uçuşa kapandığı belirtiliyor.
 
Körfez Bölgesi'nden bir havayolu yetkilisi, Şam Havaalanı'na bugün uçakların inmesine izin verilmediğini söyledi. Yetkili, "Bugün Şam'a sefer yok. Çünkü havaalanı inişlere izin vermiyor" dedi.
 
Muhaliflerse, Şam Havaalanı yakınlarında hükümet güçleriyle çatışmaların azalsa da halen sürdüğünü duyurdu.

Suriye'de 20 aydır süren kriz nedeniyle bazı havayolları, Şam seferlerini iptal etmişti.

Suriye'nin dış dünyayla bağlantısı da kesilmiş durumda. Bunun nedeni internet ve cep telefon hizmetlerinin aksaması.

Muhalifler, bu durumdan Şam'ı suçlarken; Suriye yönetimi, muhalifleri sorumlu tutuyor.

ETİKETLER

şamsuriyehavaalanıuçakuçuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24