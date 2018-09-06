Suriye'ye tankerlerle akaryakıt sevkiyatı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere lojistik destek sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderilen akaryakıtın, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerdeki güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği belirtildi.



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