Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye\'ye sebze ve meyve ihracatı sürüyor. Ürünlerin Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenerek güvenli bölge haline getirilen Afrin ilçesi ve kırsalına da ulaştığı öğrenildi.

TIR\'lara yüklenen sebze ve meyveler, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, Suriye\'ye gönderiliyor. İlk etapta 100 ton havuç gönderilen bölgeye aralarında patates, meyve, enerji içeçeği, bina boyası, inşaat malzemelerinin sevki de sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'ndan sonra Afrin\'de oluşan güvenli bölgelerde yaşayan halka da malzemelerin ulaştığı öğrenildi. Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan İdlib kenti ve kırsalına da malzeme gönderildiği belirtildi. Harekâtla birlikte ihracatın arttığını söyleyen gümrük firması sahibi Salih Arslan, ilerleyen günlerde önemli ölçüde artış beklendiğini kaydetti.



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