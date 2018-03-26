T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Suriye'ye sebze ve meyve ihracatı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye'ye sebze ve meyve ihracatı sürüyor

26 Mart 2018 19:18

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye\'ye sebze ve meyve ihracatı sürüyor. Ürünlerin Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenerek güvenli bölge haline getirilen Afrin ilçesi ve kırsalına da ulaştığı öğrenildi.
TIR\'lara yüklenen sebze ve meyveler, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, Suriye\'ye gönderiliyor. İlk etapta 100 ton havuç gönderilen bölgeye aralarında patates, meyve, enerji içeçeği, bina boyası, inşaat malzemelerinin sevki de sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'ndan sonra Afrin\'de oluşan güvenli bölgelerde yaşayan halka da malzemelerin ulaştığı öğrenildi. Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan İdlib kenti ve kırsalına da malzeme gönderildiği belirtildi. Harekâtla birlikte ihracatın arttığını söyleyen gümrük firması sahibi Salih Arslan, ilerleyen günlerde önemli ölçüde artış beklendiğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI Hatay DHA HATAY ReyhanlıCilvegözü Gümrük Kapısından SuriyeZeytin Dalı HarekâtıAfrinTIRGümrük Kapısı SuriyeTürk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı HarekâtıCilvegözü Gümrük Kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24