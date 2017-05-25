"Suriye'ye Özel Harekat polisleri gönderilecek" iddiası

Fırat Kalkanı Harekâtı ile IŞİD'den temizlenen bölgelere Jandarma ve Özel Harekat ekiplerinin gönderileceği iddia edildi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgede sivilleşme sürecine katkı sunmak için İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları hızlandırdığı öne sürüldü; IŞİD'den temizlenen bölgelere Türk kolluk kuvvetinin çıkarma yapacağı iddia edildi.

İddiaya göre; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Terörle Mücadele polisinden oluşacak 4 bine yakın polis bu bölgede yeni dönüşümü sağlayacak. Sur ve Cizre'deki çukur-hendek operasyonlarında tecrübeli olan JÖH ve PÖH timleri sınır ötesinde meskun mahal eğitimi verecek.