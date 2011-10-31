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Dünya

Suriye'ye NATO müdahalesi yok TRABLUS (A.A)

31 Ekim 2011 17:00

-Suriye'ye NATO müdahalesi yok TRABLUS (A.A) - 31.10.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun Suriye'ye müdahalesinin söz konusu olmadığını söyledi. Libya'ya sürpriz ziyarette bulunan Rasmussen, uçakta yaptığı açıklamada, "Suriye'ye müdahale niyetimiz yok" dedi. "Suriye'de güvenlik güçlerinin sivillere müdahalesini kınadığını" belirten Rasmussen, "bunun kesinlikle bir skandal olduğunu" söyledi. Rasmussen, "diğer ülkelerde olduğu gibi Suriye'de de ilerlemenin tek yolunun halkın yasal taleplerini göz önüne almak ve demokratik reformları hayata geçirmek olduğunu" vurguladı. BM'nin kararı ve bölgedeki ülkelerin güçlü ve etkin desteği alınarak Libya'ya operasyon düzenlendiğini belirten Rasmussen, duruma göre karar alınması gerektiğini, Libya ve Suriye'nin kıyaslanamayacağını ifade etti.

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