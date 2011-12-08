'Suriye'ye müdahale hiç niyetimiz yok'

T24

NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından basına konuşan Rasmussen, Türkiye'nin talebi halinde Suriye'ye müdahale edip etmeyecekleri yönündeki bir soruya şu cevabı verdi:''Suriye'ye müdahale için bazı şartlar ileri sürmedik. Çünkü Suriye'ye müdahale etmeye hiç niyetimiz yok. Bunu defalarca belirttik, ama tekrar vurguluyorum: NATO'nun Suriye'ye müdahale ya da başka bir niyeti yoktur.''Rasmussen, Libya başta olmak üzere Arap Baharı sürecindeki ülkelerle işbirliğini ilerletmek ve talep gelmesi halinde ''otokratik sistemlerden demokrasiye dönüşümlerinde'' yardımcı olmak istediklerini söyledi.NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ''Bu ülkelere değer katabileceğimiz alanlarda yardımcı olmak isteriz. Mesela savunma ve güvenlik alanında yapılacak reformlarda sahip olduğumuz uzmanlık bu ülkeler için faydalı olabilir. Otokratik sistemlerden demokrasiye dönüşümde savunma ve güvenliğin demokratik kontrol altına alınması önemli'' diye konuştu.Rasmussen, NATO helikopterlerinin saldırısında 24 askerini kaybeden Pakistan'ın buna tepki olarak İttifak'la daha az işbirliği yerine daha fazla işbirliğine yönelmesi gerektiğini vurguladı.Genel Sekreter Rasmussen, ''Bu son derece trajik olayla ilgili soruşturma başlattık. Çünkü bu sayede gerçekte ne yaşandığını öğrenebileceğiz ve gelecekte benzeri olayların yaşanmaması için ders alabileceğiz. Tam şeffaflıktan yanayız ve Pakistan'ın tüm endişelerini anlamak istiyoruz. Bu nedenle Pakistan'ı bu soruşturmaya aktif şekilde katılmaya davet ettik. Bence böyle bir trajik olaya doğru cevap işbirliğimizi güçlendirmek olmalıdır. Daha az işbirliğiyle değil, daha çok işbirliğiyle gelecekte bu tür olayların tekrarı önlenebilir'' dedi.