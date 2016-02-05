Suriye'ye kara operasyonu açıklaması

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Müsteşarı Tuğgeneral Ahmed Asiri, terör örgütüne
karşı yapılacak muhtemel kara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan savaş uçaklarının 2014'den bu yana Suriye'de 190'dan fazla hava
saldırısı düzenlediğini belirten Asiri, "Hava ve kara operasyonları birlikte yürülmeli"
dedi.
Suudi yetkili, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun karar alması halinde
Suriye'ye asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı.
ABD: Yorum yok
Reuters'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsüne Suudi Arabistan'ın
son açıklaması soruldu. Sözcü, kendilerine böyle bir öneri gelmediğinden herhang bir
yorumda bulunamayacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye kara birlikleri gönderilmesine şimdiye kadar
karşı çıkıyordu.
Cenevre görüşmeleri askıda
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki krize siyasi
çözüm bulunması amacıyla Cenevre'de başlayan görüşmelerin askıya alındığını,
görüşmelere 25 Şubat'ta devam edileceğini açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Fransa
Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Almanya
Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yaptıkları açıklamalarda Cenevre'nin
ertelenmesinden Rusya ve Esad rejimini sorumlu tutmuşlardı.