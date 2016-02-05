Suriye'ye kara operasyonu açıklaması



Suudi Arabistan Savunma Bakanı Müsteşarı Tuğgeneral Ahmed Asiri, terör örgütüne

karşı yapılacak muhtemel kara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan savaş uçaklarının 2014'den bu yana Suriye'de 190'dan fazla hava

saldırısı düzenlediğini belirten Asiri, "Hava ve kara operasyonları birlikte yürülmeli"

dedi.

Suudi yetkili, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun karar alması halinde

Suriye'ye asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD: Yorum yok

Reuters'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsüne Suudi Arabistan'ın

son açıklaması soruldu. Sözcü, kendilerine böyle bir öneri gelmediğinden herhang bir

yorumda bulunamayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye kara birlikleri gönderilmesine şimdiye kadar

karşı çıkıyordu.

Cenevre görüşmeleri askıda

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki krize siyasi

çözüm bulunması amacıyla Cenevre'de başlayan görüşmelerin askıya alındığını,

görüşmelere 25 Şubat'ta devam edileceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Fransa

Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Almanya

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yaptıkları açıklamalarda Cenevre'nin

ertelenmesinden Rusya ve Esad rejimini sorumlu tutmuşlardı.