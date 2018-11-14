Suriye'ye hasta bırakan ambulansta esrar ele geçirildi (2)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, hasta bıraktıktan sonra Suriye\'den dönerken içerisinde 20 kilo esrar ele geçirilen ambulansın Sağlık Bakanlığı\'na ait olmadığını belirtti ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, ambulansta esrar ele geçirilmesine ilişkin medyada haberler yer aldığı ve kamuoyunda yanlış algılar oluşma ihtimali bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

\"Haberdeki söz konusu ambulansın Sağlık Bakanlığına ait olabileceği gibi yanlış algılara neden olabileceği düşünülmüştür. Bahsi geçen ambulans Gaziantep ilinde özel bir hastaneye ait olup, Sağlık Bakanlığı\'na ait değildir. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, hassasiyetle takip edilmektedir.\"

