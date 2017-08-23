Suriye'ye götürülmek istenen 2 bin saka kuşu ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçmek üzere olan araçta yapılan aramada 2 bin saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar, doğaya salınırken, 1’i Suriyeli 5 kişiye toplam 1 milyon lira para cezası kesildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, A.K. yönetimindeki 79 AR 698 plakalı kasa kamyoneti durdurup aradı. Kamyonette yapılan aramada Suriye\'ye yasa dışı yollarla götürülmek istenen 2 bin saka kuşu ele geçirildi. Kuşlara el konulduktan, kamyonetteki 1\'i Suriye uyruklu 5 kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan 1 milyon lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 bin saka kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Afrin Çayı yakınlarında doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ayhan Coşkun, kuşların nesillerinin azaltılmasına izin vermeyeceklerini, vatandaşların da buna duyarlı olmalarını istedi.



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