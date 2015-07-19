Suriye'ye gönderilen TV yarışmacıları IŞİD'le karşı karşıya kaldı!

Avustralya’da yayınlanan “Geldiğin Yere Dön” adlı reality şov, yarışmacılarını Suriye’ye götürdü. Yarışmacılar, IŞİD’le karşı karşıya kaldı. Avustralyalıların mültecilerin yapmak zorunda kaldıkları yolculuklar hakkında bilinçlenmesini hedeflediği belirtilen reality şov, neredeyse yarışmacıların ölümüne neden oluyordu.

Üç Avustralyalı yarışmacının, Peşmergenin kılavuzluğunda Irak üzerinden Suriye’ye geçtiği program Temmuz sonunda yayınlanacak.

Üç Avustralyalı yarışmacının, peşmergenin kılavuzluğunda Irak üzerinden Suriye’ye geçtiği program Temmuz sonunda yayınlanacak.

Savaşın ortasında kaldırlar

25 yaşındaki Nicole adlı yarışmacı, “Irak’tan Suriye’ye geçtiğimizde sınıra yakın bir yerdeki bir mülteci kampına gideceğimizi, orada ailelerle tanışacağımızı sandım. Ama sınırı geçtikten sonra arabayla dört saat kadar ilerledik ve o zaman aktif bir savaş bölgesinde bulunduğumuzu anladım” dedi.

Ölümden döndüler

Geçtikleri bazı köylerden gelen silah seslerini duyan Avustralyalı yarışmacılar, bir noktada doğrudan IŞİD militanları olduğu söylenen bir gruba 1 kilometre mesafe kalana kadar yaklaştı.

Nicole adlı yarışmacı yaşadıklarını, “Bize doğru ateş ediyorlardı, oradan kaçmak zorundaydık. Ama grup olarak aptalca bir şey yapıp daha da yakınlaşmaya karar verdik” diye anlattı.

25 yaşındaki Nicole adlı yarışmacı, “Irak’tan Suriye’ye geçtiğimizde sınıra yakın bir yerdeki bir mülteci kampına gideceğimizi, orada ailelerle tanışacağımızı sandım. Ama sınırı geçtikten sonra arabayla dört saat kadar ilerledik ve o zaman aktif bir savaş bölgesinde bulunduğumuzu anladım” dedi.