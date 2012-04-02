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Dünya

Suriye'ye giden Rus savaş gemisi İstanbul’da

Rusya bir savaş gemisini Suriye'ye gönderiyor. Geçen hafta yola çıkan geminin İstanbul boğazına yakın bir yerde olduğu belirtildi.

02 Nisan 2012 20:51

 

Rusya'nın Sivastopol deniz üssünden geçen hafta hareket eden savaş gemisinin Suriye'nin Tartus limanına gideceği belirtildi.
 
Rus haber ajanları Karadeniz filosuna ait geminin şu sıralar İstanbul boğazına yakın bir yerde olduğunu duyurdu. Rus donanması enformasyon dairesi başkanı Truhaçev, Akdeniz'de yerine getireceği görevlerinin bulunduğunu söyledi. Geminin gideceği Suriye'deki Tartus limanını Rusya, Sovyetler Birliği’nden bu yana Akdeniz'de ikmal noktası olarak kullanıyor. Rus medyası geminin bölgeye yollanmasını Moskova'nın Şam ile dayanışmasının işareti olduğu yorumu yapıyor.
 
 

Suriye'de çatışmalar devam ediyor

 
 
Uluslararası toplum Esad rejimine sert mesajlar verse de, Suriye'de çatışmalar sürüyor. Suriyeli muhalifler, kuzeydeki İdlib bölgesinde hükümet güçlerinin düzenlediği baskınlarda iki kişinin öldüğünü duyurdu.
 
Ülkenin güneyinde muhaliflerin bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda iki asker ölürken, Halep kentinde de telefon kulübesine konulan bombanın patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
 
Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'sa bugün,planına ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek.

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