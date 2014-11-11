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‘Suriye’ye gidecek 200 militan Türkiye’de bekliyor’

Suriye Kürt Ulusal Kongresi ve PYD ortak yönetim, ortak askeri güç ve siyasi birlik konusunda 22 Ekim'de uzlaşmıştı

11 Kasım 2014 17:21

Suriye'de Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakın Kürt partilerinin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Kongresi'nin(ENKS)de Kobani'ye asker göndereceği açıklandı. İlk aşamada ENKS’nin 200 militanının savaşa katılacağı, daha sonra yeni savaşçıların da ekleneceği bildiriliyor. Rûdaw, Kobani'ye geçecek ENKS bileşenlerinin şu anda Türkiye ’de bulunduğunu ifade etti.

Suriye Kürt Ulusal Kongresi’nden (ENKS) bir heyetin, IŞİD’e karşı savaşa katılmak üzere askeri birlik göndermek için Kobani’de temaslarda bulunacağı bildirildi.

Rûdaw haber sitesi, ENKS heyetinin dün akşam Kobani’ye geçtiğini, Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve askeri kanadı halk Savunma Birlikleri (YPG) ile görüşmeler yapacağını aktardı.

İlk aşamada ENKS’nin 200 militanının savaşa katılacağı, daha sonra yeni savaşçıların da ekleneceği bildiriliyor. Kobani’ye geçecek askeri birliği, görüşmeler için kentte bulunan heyet üyelerinin komuta edeceği belirtildi. Rûdaw ayrıca Kobani'ye geçecek ENKS bileşenlerinin şu anda Türkiye ’de bulunduğunu ifade etti.

ENKS'in 3 bin üyesi, uzun süredir Kürdistan Yönetimi Bölgesi’nde, peşmerge tarafından eğitiliyordu.

ENKS ve PYD ortak yönetim, ortak askeri güç ve siyasi birlik konusunda 22 Ekim'de uzlaşmıştı.

 

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