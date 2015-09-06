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Suriye'ye düzenlenen hava saldırısına Türk jetleri de katıldı

Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, Suriye'de 8, Irak'ta ise 25 hedefe saldırı düzenlendiği söylendi

06 Eylül 2015 01:12

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenlediği saldırıya, Türk savaş uçaklarının da katıldığı açıklandı.

Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü'nden yapılan açıklamaya göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince dün Suriye'de belirlenen terör örgütü IŞİD hedeflerine sekiz hava saldırısı gerçekleştirildi. Açıklamada, Suriye'deki saldırıların ABD, Bahreyn, Kanada, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Türk savaş uçaklarınca gerçekleştirildiği bilgisine de yer verildi.

Açıklamaya göre, Mera kasabası yakınlarında altı hava saldırısı yapılırken, Rakka ve Tel Abyad civarında birer saldırı düzenledi. Saldırılarda örgütün taktiksel üniteleri, muhabere pozisyonları ve araçları vuruldu. Açıklamada ayrıca, Irak'taki hedeflere 25 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

 

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