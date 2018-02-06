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Suriye'ye DEAŞ için savaşmaya giderken yakalandılar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'ye savaşmaya giden 1'i kadın 4 kişi yakalandı

06 Şubat 2018 14:55

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ adına Suriye\'ye savaşmaya giden 1\'i kadın 4 kişi yakalandı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Hatay istikametine giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.  Araçtaki 1\'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.E.\'nin Hizb-ut Tahrir terör örgütü üyesi olduğu, İstanbul ve Erzurum\'da terör örgütü kurma yönetme ve terör örgütü üyesi olma suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu, M.K.ve M.A.Z.\'nın da bu kişiyi kaçak olarak Suriye\'ye götürdüğü belirlendi.
Ayrıca M.K.\'nin de  DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu, örgütün son günlerde aldığı darbeler üzerine  El Nusra Terör örgütüne katıldığı ve sözde Cihat amacıyla yasadışı yollardan Suriye\'ye  gitmeye çalıştığı tespit edildi.
İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K., M.A.Z., R. E. tutuklanırken F.N.G. adlı kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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