Suriye'ye bir uyarı da Arınç'tan: Zulmeden dostumuz değildir

T24- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Suriye'de yaşanan olaylara yönelik Devlet Başkanı Esad'ın ve askerlerin halka zulmettiğini belirterek, "Zulmü kim yaparsa yapsın o bizim dostumuz olamaz" diye konuştu.



Arınç, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nden emekliliğini isteyen Hilmi Bengi'nin görevini Kemal Öztürk'e devrettiği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Arınç, terör olaylarında yaşanan artış ve hükümetin müdahalesi yönündeki beklentilerin hatırlatılması üzerine ise tedbirlerin artarak devam ettiğini söyledi. Hükümetin fiili bir müdahale içinde olmayacağını anımsatan Arınç, "Türkiye'de herkes vicdanı olan herkes büyük bir acı duyar. Terörü nefretle lanetle kınar. Bunu hepimiz yapıyoruz. Yüreklerimize ateş düşüyor. Şehitlerimizle yaralı gazilerimizle karşı karşıya kalıyoruz. Acılar feryatlar gözyaşları birbirine karışıyor. Bundan dolayı hepimiz üzüntülüyüz. Bundan dolayı hepimiz yaralıyız. Bundan dolayı hepimiz terörün çirkin yüzünü her gün lanetliyoruz. Bunun için ayrıca bir yorum yapmaya gerek yok. Hükümete düşen görev terörle mücadele etmektir. Biz de terörle mücadeleyi daha etkin daha akılcı daha netice alıcı hale getirmek için her gün çarelerimizi tedbirlerimizi arttırıyoruz. Ama bu saldırlar beklenmedik yerde beklenmedik şekilde karşımıza çıkıyor ama bununla mücadele edeceğiz. Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.







Suriye'ye uyarı







Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülent Arınç, Suriye ile Türkiye'nin aynı coğrafyayı paylaşan iki dost ülke olduğunu hatırlatarak "İstiyoruz ki Suriye huzur içerisinde demokrasinin erdemi içerisinde halkının refah düzeyi daha yüksek özgürlükler içerisinde yaşasın" dedi. Türk hükümetinin Suriye hükümetine her zaman "halkın taleplerine dikkat edin, halkı özgürleştirin, demokrasiyi güçlendirin. Otokritik bir yönetim değil demokratik bir yönetim kurun" tavsiyesinde bulunduğunu belirten Arınç "Bugün geldiğimiz olaylar bu telkinlerden ders çıkarılmadığını gösteriyor. Şahsen söylüyorum bu hükümetin kararı değildir. Bülent Arınç olarak söylüyorum. Şu anda yaşanan olaylar tam bir zulümdür. Bu zulme gönlümüz razı değil. Bu zulmü kim yaparsa yapsın o bizim dostumuz olamaz. Büyük bir yanlış yapıyorlar. Halkına silah çeken bir ordu, asker dünyanın hiçbir yerinde hoş karşılanmaz" dedi.



Suriye Devlet Başkanı Esad'a da şahsen seslenen Arınç, "Siz zulüm ediyorsunuz. Zalimleri Allah da sevmez kul da sevmez. Yanlıştan vazgeçin sonra bunun altında kalırsınız. Binlerce insanın gözyaşı ile mağduriyeti ile masumiyeti ile ayakta kalmanız mümkün değil" dedi. Arınç ayrıca, Suriye'de yaşanan olayları bazı komşu ülkelerin görmezden geldiğini de hatırlatarak şunları söyledi:



"Suriye'deki bu otokritik rejim, bu halkını öldürme noktasında gözünü kan bürümüş olan insanlar zalimlerdir. Türkiye bunun acısını hissediyor. Sözümün ikinci yarısını da hissetmeyen komşu ülkelerdeki birilerinin duyması içindir. Size de yazıklar olsun. Bu zulme destek olan bu zulmü görmezden gelen, bu zulüm ve haksızlıklara karşı ya etnik köken veya mezhepsel yaklaşımla oh ne iyi oldu diye sevinenler varsa onlara da yazıklar olsun."





Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Arınç, Albay Dursun Çiçek'in "İrtica ile Mücadele belgesi sahte, internet andıcı gerçek" sözlerini de değerlendirirken, "İnternet andıcı doğrudur ve imzası bulunan herkes bundan haberdardır sözünü herhalde mahkeme en güzel şekilde değerlendirecektir" diye konuştu