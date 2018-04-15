Suriye'ye atılan füzeler, Yeni Şafak'ın manşetinde: Tam bir tiyatro, Esed'e zarar verilmedi

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Yeni Şafak, ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün (14 Nisan 2018) Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtını manşetine taşıdı. "Tam bir tiyatro, vicdan istismarı" başlıklı haberde, harekâtta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a hiçbir zarar verilmediği belirtildi.

Haberde şu ifade yer aldı:

"Esed'in kimyasal katliamı sonrası ABD, İngiltere ve Fransa, dün gece boyu Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyra'yı bombaladı. Ancak Esed'e hiçbir zarar verilmesi. İnsani hassasiyet üzerinden şov yapıldı. Saldırı, İngiltere- Rusya kapışmasının Suriye'ye taşınması oldu. Operasyonun bir başka hedefinin Türkiye - Rusya - İran ittifakını çatlatmak olduğu görüşü öne çıktı."

Esad'ın bombalanan hedeflerin yerlerini daha önceden bildiği iddia edilen haberde ayrıca, üslerde bulunan personelin altı gün önce izne çıkarıldığı ileri sürüldü. Harekât kapsamında sadece üç kişinin yaralandığı bilgisi verildi.