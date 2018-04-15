T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'ye atılan füzeler, Yeni Şafak'ın manşetinde: Tam bir tiyatro, Esed'e zarar verilmedi

"İnsani hassasiyet üzerinden şov yapıldı"

15 Nisan 2018 14:53

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Yeni Şafak, ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün (14 Nisan 2018) Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtını manşetine taşıdı. "Tam bir tiyatro, vicdan istismarı" başlıklı haberde, harekâtta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a hiçbir zarar verilmediği belirtildi.

Haberde şu ifade yer aldı:

"Esed'in kimyasal katliamı sonrası ABD, İngiltere ve Fransa, dün gece boyu Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyra'yı bombaladı. Ancak Esed'e hiçbir zarar verilmesi. İnsani hassasiyet üzerinden şov yapıldı. Saldırı, İngiltere- Rusya kapışmasının Suriye'ye taşınması oldu. Operasyonun bir başka hedefinin Türkiye - Rusya - İran ittifakını çatlatmak olduğu görüşü öne çıktı."

Esad'ın bombalanan hedeflerin yerlerini daha önceden bildiği iddia edilen haberde ayrıca, üslerde bulunan personelin altı gün önce izne çıkarıldığı ileri sürüldü. Harekât kapsamında sadece üç kişinin yaralandığı bilgisi verildi. 

ETİKETLER

ABDİngiltereFransaSuriyehava harekatıBeşar EsadYeni Şafak Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24