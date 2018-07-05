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Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce farklı kentlerden Kilis'e gönderilen askeri araç ve personelin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçişi, bugün de devam etti

05 Temmuz 2018 13:08

KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce farklı kentlerden Kilis\'e gönderilen askeri araç ve personelin, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçişi, bugün de devam etti.
Farklı kentlerdeki kışlalardan gönderilen askeri araç ve personelir yer aldığı konvoy, bu sabah Kilis\'e ulaştı. Çekicilere yüklü obüs ve tankların da yer aldığı askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geldi. Askeri araçların bulunduğu konvoy, Suriye tarafına geçti. Askeri araçların, Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdürüldüğü bölgede konuşlanarak görev yapacağı belirtildi.

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