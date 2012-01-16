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Dünya

Suriye'ye Arap askerleri gönderilmesi önerisi ANKARA (A.A)

16 Ocak 2012 13:37

-Suriye'ye Arap askerleri gönderilmesi önerisi ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Arap Birliği, Katar'ın Suriye'ye Arap birlikleri gönderilmesi önerisini bu hafta ele alacak. El Arabiya'nın haberine göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, bu hafta yapılacak Arap Birliği bakanları toplantısında Katar'ın önerisinin müzakere edileceğini belirtti. Bahreyn'de temaslarda bulunan El Arabi, Manama'da gazetecilerin sorusu üzerine, Cumartesi günü yapılacak toplantının her fikrin tartışılmasına açık olacağını ifade etti. Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanı Muncef Marzuki, Suriye'ye yabancı askeri müdahaleye karşı olduğunu kaydetti.   Marzuki, böyle bir müdahalenin tüm Ortadoğu'da "patlamaya" yol açabileceğini söyledi. Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Ettani, Amerikan CBC televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında Suriye'de şiddet olaylarını durdurmak amacıyla bu ülkeye Arap askeri birliklerinin gönderilmesi gerektiğini söylemişti. BM, Arap Birliği gözlemci heyetinin Suriye'de göreve başladığı 26 Aralık'tan bu yana 400 kişinin öldüğünü bildiriyor. Suriye'de yönetim karşıtı gösterilerin başladığı Mart ayında beri ise ölenlerin sayısı 6 bini geçti.

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