-Suriye'ye ambargo kararı -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım: -''Suriye ile şartların ağırlaşması durumunda transit taşımaları, yeni kapılar açılmak suretiyle Irak üzerinden yapmayı planlıyoruz'' -''Mersin-İskenderiye arasındaki Ro-Ro hattı projesi, Suriye'deki taşımalara alternatif olacak bir proje değil'' -''Suriye'ye uygulanacak kısıtlamalar, hiçbir zaman Suriye halkının mağduriyetine sebep olmayacak'' (Görüntülü) ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Arife Yıldız Ünal - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Suriye ile şartların ağırlaşması durumunda transit taşımaları, yeni kapılar açılmak suretiyle Irak üzerinden yapmayı planlıyoruz'' dedi. Bakan Yıldırım AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap Birliği tarafından Suriye'ye karşı alınan ambargo kararının henüz tam olarak hayata geçmediğini ifade ederek, ''Türkiye bazı bakımlardan bu çalışmaya destek veriyor. Ama bizim prensibimiz uygulanacak kısıtlamaların hiçbir zaman Suriye halkının mağduriyetine sebep olmaması. Buna azami dikkat gösteriyoruz, bütün çalışmaları bu çerçevede ele alıyoruz. Hiçbir zaman oradaki insanların ve iki ülke arasındaki ticaretin zarar görmesini tercih etmeyiz'' diye konuştu. Suriye ile şartların ağırlaşması durumunda ticaretin Irak üzerinden yapılacağını anlatan Yıldırım, ''Transit taşımaları, yeni kapılar açılmak suretiyle Irak üzerinden yapmayı planlıyoruz'' dedi. Suriye'ye ambargo uygulanması durumunda ticaretin Mısır üzerinden Ro-Ro seferleriyle yapılması konusunda Bakan Yıldırım, Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro hattı kurulmasının Suriye krizi olmadan önce gündemde olduğunu ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Özel sektör tarafından kurulacak bu hattın, Mısır ile Türkiye tarafından desteklendiğini anlatan Yıldırım, ''Hiçbir zaman Suriye'deki taşımalara alternatif olacak bir proje değil'' dedi. (ARF-TNÇ)