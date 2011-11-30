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Dünya

Suriye'ye 9 maddelik yaptırım ANKARA (A.A)

30 Kasım 2011 12:41

-Suriye'ye 9 maddelik yaptırım  ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yaptırım paketinin maddelerini şu şekilde sıraladı: "1- Suriye'de halkıyla barışık meşru bir yönetim işbaşına gelene kadar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının askıya alınması. 2- Suriye'de temel liderlik kadrosu mensubu olup, haklarında halka karşı şiddete ve hukuk dışı yöntemlere başvurduklarına dair iddialar bulunan bazı yetkililere seyahat yasağı konulması ve bu kişilerin ülkemizdeki mal varlıklarının dondurulması. Suriye rejiminin kuvvetli destekçisi konumundaki bazı işadamlarına da benzer tedbirlerin getirilmesi.   3- Suriye ordusuna her türlü silah ve askeri malzemenin satış ve tedarikinin durdurulması. 4- Türkiye toprakları, hava sahası ve karasuları kullanılmak suretiyle üçüncü ülkelerden Suriye'ye silah ve askeri malzeme transferi yapılmasının uluslararası hukuka uygun olarak engellenmesi. 5- Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin durdurulması. 6- Suriye hükümetinin Türkiye'deki finansal mal varlıklarının dondurulması. 7- Suriye hükümeti ile kredi ilişkilerinin durdurulması. 8- Mevcut işlemler hariç Suriye Ticaret Bankası ile işlemlerin durdurulması. 9- Suriye'deki altyapı projelerinin finansmanı için imzalanan Eximbank kredi anlaşmasının askıya alınması."

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