-Suriye'ye "güç kullanımını durdurun" çağrısı ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Suriye'de 5 aydır süren toplumsal olaylarda can kayıplarının artarak sürmesinden duyulan derin endişenin dile getirildiği belirtilerek, ''Sivil halka yönelik şiddet ve güç kullanımının derhal durdurulması, dost ve kardeş Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda demokratik bir siyasi değişim ve dönüşümün belirli bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu süreçte ifade, siyasi parti örgütlenmesi ve barışçı gösteri tertiplenmesi özgürlüklerinin güvence altına alınması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır'' ifadeleri kullanıldı. Çankaya Köşkü'nde yapılan MGK ağustos ayı olağan toplantısının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda, Irak'taki siyasi süreçte yaşanan sıkıntıların aşılması ve Iraklı siyasi liderlerin, bu ülkenin gündeminde bulunan konularda mutabakat sağlanması amacıyla yürüttükleri çabalar üzerinde durularak, bu çabaların ulusal niteliğinin vurgulandığı belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye ile Irak arasında her alanda gelişen ilişkilerin derinleştirilmesi yönündeki iradenin teyit edildiği ve Irak'ta kalıcı istikrarın tesisine yönelik olarak bu ülkeye Türkiye'nin desteğinin sürdürüleceği bildirildi. Bildiride, Irak'ta son dönemde artan terör eylemlerinin kınandığı ve Irak halkıyla dayanışmanın ifade edildiği, ayrıca terörle mücadele bağlamında Türkiye-Irak-ABD üçlü mekanizma sürecinde son dönemde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi. Suriye ve Libya başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen son gelişmelerin de değerlendirildiğine işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi: ''Suriye'de 5 aydır süren toplumsal olaylarda can kayıplarının artarak sürmesinden duyulan derin endişe dile getirilmiş, sivil halka yönelik şiddet ve güç kullanımının derhal durdurulması, dost ve kardeş Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda demokratik bir siyasi değişim ve dönüşümün belirli bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu süreçte ifade, siyasi parti örgütlenmesi ve barışçı gösteri tertiplenmesi özgürlüklerinin güvence altına alınması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır. 15 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Libya Temas Grubu toplantısının sonuçları da değerlendirilmiş, Libya'da barış ve istikrarın tesis edilmesini teminen kapsayıcı bir siyasi süreç başlatılmasının elzem olduğunun altı çizilmiş, gerek siyasi sürecin önünün açılması, gerek Libya halkına insani ve kalkınma yardımı sağlanması amacıyla Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiştir.'' Bildiride, Somali'de yaşanan güvenlik sorunları ve kuraklığın yol açtığı kıtlığın beraberinde getirdiği sorunların da ele alındığı, Türkiye'nin zor durumdaki ülkelere yardım etmedeki öncü rolü ile uluslararası toplumun harekete geçirilmesi yönündeki samimi çabalarının da değerlendirildiği açıklandı.