Suriye'ye 14 yardım TIR'ından oluşan 400 ton yardım

AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da mazlum Suriye halkına acil kış desteği kapsamında toplanan 14 yardım TIR\'ından oluşan toplamda 400 ton yardım Suriye\'ye doğru yola çıktı.

Amasya İHH Merzifon, Gümüşhacıköy, Suluova, Taşova, Havza, Erbaa İHH Temsilcilikleri ile müşterek yürüttüğü mazlum Suriye halkına acil kış desteği organizasyonu Aralık ayı başında başladı ve bugüne kadar 14 TIR bağış topladı. Konuya duyarlı STK\'lar, parti teşkilatları, işadamları ve halkın gönüllü çaba ve bağışlarıyla oluşturulan yaklaşık 550 bin TL değerinde, toplam 400 ton insani yardım malzemesi yüklü 14 TIR, 14 Ocak 2018 Pazar günü öğlen namazını müteakip yapılan basın açıklamasının ardından dualarla uğurlandı. Yardım TIR\'ları planlandığı üzere 15 0cak Pazartesi günü İHH Reyhanlı ve Kilis Koordinasyon Merkezi\'ne ulaşarak buradan Suriye\'nin İdlib ve Azez ilçesinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren insanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Konvoya katılmak üzere Suluova ilçesinden 2, Taşova ve Erbaa ilçelerinden 1, Havza ilçesinden 2 ile Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçesinden 7 TIR Cumartesi günü yapılan basın açıklamaları ve duaların ardından toplanma merkezi olan Amasya\'ya uğurlandı. Merzifon\'daki uğurlamaya MHP İl Teşkilatı, Ak Parti İl Teşkilatı ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Konvoya Amasya\'dan katılan 2 tırla birlikte oluşan 14 TIR\'lık yardım konvoyu, Pazar günü öğlen namazını müteakiben Amasya\'da yapılan basın açıklaması ve duanın ardından Hatay Reyhanlı\'da bulunan İHH Koordinasyon Merkezi ve İHH Kilis Koordinasyon Merkezi\'ne ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Eğitim Bir-Sen Başkanı Kerem Camcı tarafından okunan basın açıklamasının ardından Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül eşliğinde yapılan duanın ardından konvoy Reyhanlı ve Kilis\'e gitmek üzere yola çıktı.

Amasya halkından teşkil edilen bağışlara, Hayat-can Derneği, Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Askon, Özgür-Der ve Amasyalı iş adamları katkıda bulunurken, Merzifon halkından teşkil edilen bağışlara MHP İlçe Teşkilatı, Ak Parti İlçe Teşkilatı ve Merzifonlu iş adamları katkıda bulundular. Bunun yanında Suluova halkı, Erbaa ve Taşova halkı, Havza Ak Parti İlçe Teşkilatı, Havza Eğitim Bir-Sen, Havza Anadolu Gençlik Derneği ve ilçelerde faaliyette bulunan iş adamları yardım tırlarına katkıda bulundular.

Gönderilen bu yardım tırları ile Suriye kıyamının başladığı Mart 2011\'den bu güne değin geçen 7 yılda Amasya İHH ile gönderilen yardım tırları sayısı 83\'e ulaşmış oldu.

İdlip ve Azez\'deki çadırlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz ile Suriye\'de bulunan kamplarda yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan diğer Suriyelilerin acil ihtiyaçlarında kullanılacak olan 12 tırlık yardım konvoyunda 370 ton un, 15 ton gıda, 5 ton muhtelif kuru gıda, 1500 adet kadın temizlik paketi, 50 adet hasta bezi, 60 adet sünger yatak, 50 çift ayakkabı, 50 adet mont, 50 adet battaniye 250 adet kazak ve çeşitli kıyafetler bulunmakta.

Yardım tırlarında bulunan 370 ton unun önemli bir kısmı ise, İHH\'nın kamplardaki ihtiyaç sahiplerine düzenli dağıttığı ekmeklerin üretildiği ekmek fırınlarında kullanılacak.

Kilis\'e gönderilen ve Suriye\'nin Azez ilçesine ulaştırılacak olan yardım tırlarına Amasya İHH Başkanı Serdal Benli, Memur-Sen Merzifon İlçe Başkanı ve aynı zamanda İHH Amasya Merzifon Temsilcisi Muhammet Çintaş, MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, Ak Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ve beraberindeki heyet Azez\'de yardımların ulaştırılmasına refakat ederek çadır kentleri ziyaret edecekler.

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