Suriye’nin yeni kahramanı

T24 - Bir ay boyunca ağır işkenceye maruz kalan 13 yaşındaki Hamza el Hatp, ölümünden sonra Suriye’deki ayaklanmanın sembolü haline geldi.





Suriye’de iki aydır devam eden ayaklanmanın artık bir sembolü var; Hamza el Hatip…

29 Nisan’da, ayaklanmanın merkezi olan Dera kenti yakınlarındaki Çizye’de de bir grup protestocu toplanmıştı. 13 yaşındaki el Hatip’in kuzeni o gün yaşananları şöyle anlattı;

“Politik bir tutumu yoktu amam herkes eyleme gidiyordu, o da arkadaşlarıyla birlikte onlara katıldı. 12 km yürümüştük, Sayda’ya yaklaştığımız zaman ateş açıldı. Ölen, yaralananlar ve tutuklananlar vardı. Tam bir kaos yaşandı. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Hamza da o gün ortadan kayboldu.

O günkü eyleme katılan protestoculardan bir de Hamza’nın tutuklanan 51 kişi arasında olduğunu doğruladı.



Bir ay sonra cesedi geldi

Ailesi yaklaşık bir ay oğullarından haber alamadı. 24 Mayıs günü ise Hamza’nın cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Annesi görmeye geldiğinde çocuğun yalnızca başı gösterilmiş kendisine. Babası ise üstünü örten battaniyeyi kaldırmış ve 13 yaşındaki Hamza’nın bir ay boyunca maruz kaldığı ağır işkencenin izleriyle karşılaşmış;



Boynu kırılmış, cinsel organı kesilmiş







Yüzünde, ayaklarında, dirseklerinde ve dizlerinde elektrik verilmesi ve kabloyla dövülmeye bağlı olarak yanık, morluk ve yaralar vardı. Gözleri şişmişti ve her iki kolunda da kurşun izi vardı. Göğsünde büyük bir morluk vardı. Boynu kırılmış ve cinsel organı kesilmişti.

Gözaltına alındığında kimsenin fark etmediği Hamza, işkence görmüş bedeni videoya alındıktan sonra, büyük kalabalığın katıldığı bir törenle toprağa verildi.

İşkence görmüş bedenin görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamasıyla birlikte, Hamza da tıpkı İranlı genç kadın Neda Ağa Sultan gibi bir sembole dönüştü. Ülkede büyük infial yaşandı. Orijinal görüntüler internetten çekildi ancak elden geçirilmiş bir versiyonu halen internette dolaşıyor.

Hamza adına açılan ve başında “hepimiz Hamza el Hatipiz” yazılan facebook sayfasına kısa sürede 60 bin kişi üye oldu. Yaşanan infial karşısında Suriye Devlet başkanı Beşşar Esad olayın soruşturulacağını açıkladı. Ancak bu açıklamayla yetinmeyen binlerce kişi Hamza için ülke çapında gösteriler düzenledi.



ABD’den kınama

Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye yönetimini kınadı ve “umarım bu çocuk boşuna ölmez, Suriye hükümeti uyguladığı şiddete son verip gerçek demokrasiye geçiş için harekete geçer” açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF de, Suriye'de yönetim karşıtı gösterilerde 30 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu ve bundan duyduğu kaygıyı dile getirdi.