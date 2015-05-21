‘Suriye’nin yarısından çoğu IŞİD’in elinde’

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Palmira

ile birlikte, IŞİD'in Suriye topraklarının yarısından çoğunu kontrol eder hale geldiğini

bildirdi.

Şimdiye kadar çoğunlukla ülkenin kuzey ve doğusunda yerleşimin yoğun olmadığı

bölgeleri ele geçiren IŞİD'in Palmira ile birlikte ilk kez bir kent ve çevresini içeren geniş

bir bölgeyi doğrudan kontrol altına aldığı belirtiliyor.

Suriye ordusu sahildeki ve

Lübnan sınırındaki büyük kentlerin savunmasına

odaklanmış durumda. IŞİD'in Palmira'ya girdikten sonra antik kalıntıların bulunduğu

bölgeye ilerlediği belirtiliyor. Kentin güneybatısında bulunan antik kent, BM Eğitim,

Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.

IŞİD'in Irak'ta yaptığı gibi burada da kültürel varlıkları tahrip etmesinden

endişe

ediliyor.

Suriyeli yetkililer Palmira'nın

IŞİD'in eline geçmesi öncesinde yüzlerce heykelin

güvenceye alındığını açıkladı. Devlet televizyonu, kent sakinlerinin çoğunun da

rejim

yanlısı milisler tarafından güvenli yerlere götürüldüğünü bildirdi.

IŞİD, komşu Irak'ta da ülkenin geniş kesimlerini elinde bulunduruyor.

