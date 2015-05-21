‘Suriye’nin yarısından çoğu IŞİD’in elinde’

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Palmira
ile birlikte, IŞİD'in Suriye topraklarının yarısından çoğunu kontrol eder hale geldiğini
bildirdi.
Şimdiye kadar çoğunlukla ülkenin kuzey ve doğusunda yerleşimin yoğun olmadığı
bölgeleri ele geçiren IŞİD'in Palmira ile birlikte ilk kez bir kent ve çevresini içeren geniş
bir bölgeyi doğrudan kontrol altına aldığı belirtiliyor.
Suriye ordusu sahildeki ve
Lübnan sınırındaki büyük kentlerin savunmasına
odaklanmış durumda. IŞİD'in Palmira'ya girdikten sonra antik kalıntıların bulunduğu
bölgeye ilerlediği belirtiliyor. Kentin güneybatısında bulunan antik kent, BM Eğitim,
Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.
IŞİD'in Irak'ta yaptığı gibi burada da kültürel varlıkları tahrip etmesinden
endişe
ediliyor.
Suriyeli yetkililer Palmira'nın
IŞİD'in eline geçmesi öncesinde yüzlerce heykelin
güvenceye alındığını açıkladı. Devlet televizyonu, kent sakinlerinin çoğunun da
rejim
yanlısı milisler tarafından güvenli yerlere götürüldüğünü bildirdi.
IŞİD, komşu Irak'ta da ülkenin geniş kesimlerini elinde bulunduruyor.