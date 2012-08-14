Suriye'nin üyeliği askıya alınıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, Suriye'nin üyeliğini askıya alma konusunda anlaştığı iddia edildi.



İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 4. Olağanüstü Zirve Toplantısı öncesi bir araya gelen 57 üye ülkenin dışişleri bakanları Suriye konusunu görüştü. Uluslararası haber ajansı Reuters bir diplomata dayandırdığı haberinde, İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki üyeliğinin askıya alınması konusunda anlaştığını belirtti.

İran ise, Suriye'nin İİT'deki üyeliğinin askıya alınmasına karşı çıkıyor.



'Suriye'de kan dökülmesi kınandı'



Suriye ile ilgili karar tasarısında Suriye'nin birlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine yönelik İİT'nin ilkeli tutumu teyit edilirken, Suriye'de kan dökülmesi kınandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı yetkilileri tarafından hazırlanan nihai bildiri ve dört adet karar taslağı bu gece Mekke'de Kral Abdullah'ın sarayında gerçekleşecek İİT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda liderlere sunulacak. Bildirinin ana konu başlıkları ise Suriye, Myanmar, Mali, Filistin ve Kudüs olacak.



İhsanoğlu'ndan rapor



4. Olağanüstü Zirve Toplantısı ''İslam Dayanışması'' sloganıyla, Kral Abdullah'ın 56 ülkenin liderlerine yaptığı davetle açılış günü Kadir gecesine denk gelecek şekilde düzenlendi. Cidde'deki hazırlık toplantısının açılışında İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu bakanlara dört gündem maddesi çervesinde teşkilatın çalışmalarına ilişkin bir rapor sundu.

Genel Sekreterliğin nihai bildirisinde teşkilatın isminin ve logosunun değiştirilmesi, bağımsız ve daimi bir insan hakları komisyonunun, kadının gelişimi merkezinin, bilim teknoloji ve innovasyon teşkilatının ve sekretarya bünyesinde bir insani yardım departmanının kurulması gündeme geldi.



Cumhurbaşkanı Gül de katılıyor



Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, dünkü dışişleri bakanları toplantısında Myanmar'da Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlar konusunda da İİT'yi bilgilendirdi.