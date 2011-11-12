-Suriye'nin üyeliği askıya alındı AHİRE (A.A) - 12.11.2011 - Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda, Suriye'nin üyeliği askıya alınıp, Şam yönetimine yaptırım uygulanması istenirken, Suriye muhalefetine "geçiş sürecini" konuşmak üzere Arap Birliği'nin Kahire'deki genel merkezine gelmesi çağrısı yapıldı. Arap Birliği'nin Suriye konulu toplantısına başkanlık eden dönem başkanı Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casım ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Suriye rejiminin, Arap Birliği'nin çalışma planını uygulamadığı için Beşşar Esad rejimiyle ilişkilerin askıya alındığını belirtti. Suriye heyetlerinin bundan sonra hiçbir şekilde Arap Birliği'ne kabul edilmeyeceğini ve Suriye'deki sivil ölümlerin sürmesi halinde Arap Birliği'nin konuyu BM dahil tüm uluslararası örgütlere taşıyacağını vurgulayan Katarlı bakan, Arap Birliği üyesi 22 ülkenin Suriye'de gelecek dönemde bir geçiş yönetimi için bir proje oluşturulmasını sağlamak amacıyla tüm muhalif gruplara çağrı yapılması yönünde görüş bildirdiğini kaydetti. Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarına Şam'daki büyükelçilerini de çekmeleri çağrısı yapan Bin Casım, toplantıda ayrıca Suriye'ye siyasi ve ekonomik yaptırım uygulanması kararı çıktığını bildirdi. Kararın çerçevesi tam belirli olmamakla birlikte Arap Birliği'nin Suriye'ye bu yaptırımları uygulamakta kararlı olduğu dile getirlidi. Kahire'de üç gün içinde Suriye'deki tüm muhalif gruplarla Arap Birliği Suriye Komisyonu bir araya gelecek. Suriye muhalefetiyle görüşüldükten sonra toplantının sonucuna göre, Suriyeli muhaliflerin temsilci olarak tanınıp tanınmaması hususunda bir sonuca varacağı açıklandı. -Genel merkez önünde Suriyeli muhaliflerin sevinci- Arap Birliği'nin aldığı karar, kuruluşun genel merkez binası önünde gösteri yapan Suriyeli muhalif gruplar tarafından sevinçle karşılandı. A.A muhabirine değerlendirmelerde bulunan muhalifler, Arap Birliği'nin aldığı kararın kendileri için sevindirici olduğunu belirterek, sürecin daha hızlı uygulanmasını istediler.