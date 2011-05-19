-SURİYE'NİN TESLİM ETTİĞİ TERÖRİSTLER TUTUKLANDI HATAY (A.A) - 19.05.2011 - Suriye'nin ''Adana Mutabakatı'' gereğince dün Türk makamlarına teslim ettiği 3 PKK terör örgütü mensubundan ikisi, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Türk makamlarının Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriyeli yetkililerden silahsız teslim aldığı ve PKK terör örgütü mensubu oldukları belirlenen K.K. (24), F.E. (17) ve Ö.K. (21) nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. K.K. ile Ö.K. mahkemece tutuklandı, F.E. (17) de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.