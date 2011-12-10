-Suriye'nin talepleri görüşülecek ŞAM (A.A) - 10.12.2011 - Arap Birliği'nin, Suriye'deki durumu ve Suriye'nin daha önce Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'ye ilettiği taleplerinin görüşülmesi için bu ayın 16'sında Kahire'de toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Mısır'ın El Şuruk adlı internet sitesinin haberine göre, bugün Arap Birliği'nin Suriye'deki durumla ilgili oluşturulan komitesinin Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan toplantısının iptal edildiği, Nebil El Arabi'nin önerisi üzerine bu ayın 16'sı veya 17'sinde Kahire'de toplanılmasını kararlaştırdığı belirtildi. Suriye yönetimi son olarak Arap Birliği'ne, yaptırımların kaldırılması talebinde bulunmuştu.