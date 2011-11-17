-Suriye'nin suyu kesilmeyecek İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelere ilişkin, ''Bütün bu dönüşümler bölgemizde 1990'larda olabilirdi. Mısır, Tunus, Libya ve Suriye'deki siyasi yapılar hep soğuk savaş yapılarıdır. Doğu Avrupa'da soğuk savaş bitti, Ortadoğu'da devam ediyordu. Şimdi Ortadoğu'da da soğuk savaş bitiyor'' dedi. Davutoğlu, Atlantic Council'in düzenlediği 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumunda ''Türkiye'den Bakış'' başlıklı bir konuşma yaptı. Arap baharının temel özelliğini ''spontanlık'' olarak niteleyen Davutoğlu, ''Bazı insanlar 'Bu bir Amerikan komplosudur' diyorlar ama bu spontan bir olay olarak ortaya çıktı ve bir dinamizm yarattı'' dedi. Bakan Davutoğlu, ''Bütün bu dönüşümler bölgemizde 1990'larda olabilirdi. Mısır, Tunus, Libya ve Suriye'deki siyasi yapılar hep soğuk savaş yapılarıdır. Doğu Avrupa'da soğuk savaş bitti, Ortadoğu'da devam ediyordu. Şimdi Ortadoğu'da da soğuk savaş bitiyor'' diye konuştu. Davutoğlu, ''ABD ile Arap uyanışı konusunda ortaklık yapabilir misiniz?'' şeklindeki soru üzerine, Türkiye olarak tek taraflı hareket ediyor görünmek istemediklerini belirterek, ''Sınırımızın hemen ötesinde bir insani kriz söz konusuysa bireysel bir ülke olarak yanıt veririz. Yapılacak en iyi şey çok taraflı olarak soruna yaklaşmaktır. Suriye'de çok taraflı işbirliğine dayalı bir süreç izlenmeli. Arap Ligi'nden de bu sürecin başkanlığını üstlenmelerini istemeliyiz. Türkiye olarak komşu olduğumuzdan özel bir durumumuz var. Yaptığımız herhangi bir şey güvenliği, hatta iç güvenliği etkileyecektir'' değerlendirmesini yaptı. -Suriye'ye yaptırım- Davutoğlu, Arap Baharının her ülkede farklı gerçekleştiğini belirterek, Suriye'de çok etnik ve mezhepli bir yapı olduğunu hatırlattı. Davutoğlu,''Her şey raydan çıkabilir, dikkatli adım atmamız gerekiyor'' değerlendirmesini yaptı. Halkın seçimlerine saygılı olmak gerektiğini, dışarıdan empoze edilme havası verilmemesinin önemli olduğunu anlatan Davutoğlu, dışarıdan geliyormuş gibi görünen baskıların ters tepeceğini, Arap Liginin liderliği almasının çok önemli olduğunu, Türkiye'nin de komşu olarak bir şey söyleyeceğini, ancak konuya ilişkin kararı veremeyeceğini anlattı. Suriye ile ilgili konuda akıllı davranmak gerektiğini, reaksiyonlarda dikkatli olunmasının önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, yaptırım veya önlemlerin titizlikle ele alınması gerektiğinin altını çizdi. İktidara güçlü sinyaller verileceğini, ancak halkın sıkıntıya sokulmayacağını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin önlemlerine devam edeceğini, ancak örneğin hiçbir zaman suyun kesilmeyeceğini, Suriye vatandaşlarını olumsuz etkileyecek hiçbir yaptırıma gidilmeyeceğini bildirdi.