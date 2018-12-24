Suriye'nin Sednaya hapishanesinde tutulan mahkûmlar anlattı: Hükümet siyasi tutukluları ortadan kaldırmak için toplu idamlar yapıyordu

T24 Haber Merkezi

Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınlarında bulunan Sednaya Hapishanesi'nde iç savaş sırasında hapis yatmış eski mahkûmlar, Sednaya'da yapılan toplu idamları anlattı. Mahkûmların söylediklerine göre siyasi tutuklulara askeri mahkemelerde ivedilikle idam kararları çıkarılıyor ve Esad'ın ordusu tarafından idam ediliyor.

The Washington Post gazetesine konuşan eski mahkûmlar, Esad hükümetinin siyasal tutukluları "ortadan kaldırmak için" kampanya yürüttüğünü belirtti. Mahkûmların söylediğine göre Siyasi tutuklular için askeri mahkeme hızlıca idam kararı çıkarıyor ve hakkında idam kararı çıkarılan siyasi mahkûmlar Suriye'nin farklı hapishanelerinden Sednaya Hapishanesi'ne getiriliyor ve buranın bodrum katında çok sayıda başka idam edilecek mahkûmla bekletiliyor. Hakkında karar çıkarılan ve bodrumda tutulan mahkumlar gün doğmadan asılıyor.

Eski mahkûmlardan biri bazı mahkûmların darağacına bile ulaşmadan şiddet, kötü beslenme, psikolojik sorunlar veya sağlık sorunları karşılanmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi. Bir başka mahkum, Sednaya'ya transferinden önce başka bir hapishanedeyken mahkûmlardan birinin gardiyanlar tarafından demir bir boru ile boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin mahkumların yanında bıraktığını belirtti.