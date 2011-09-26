T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'nin resmi sitelerine siber saldırı ANKARA (A.A) 

26 Eylül 2011 14:36

-Suriye'nin resmi sitelerine siber saldırı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Bilgisayar korsanları grubu Anonymous, Suriye'deki bazı kentlerin resmi siteleriyle bazı hükümet dairelerinin internet sitelerine saldırı düzenledi. El Cezire'nin haberine göre Anonymous'ın Suriye'deki kolu, Humus, Halep, Laskiye, Şam, Tartus, Deyr Ezzur ve Palmira kentlerinin resmi sitelerini "hack"leyerek, kentlerin ana sayfalarını, hükümetin operasyonlarında öldürülenlerle ilgili bilgilerin yer aldığı interaktif Suriye haritalarıyla değiştirdi. Haritada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı gösterilerin başladığı mart ayından bu yana güvenlik güçlerince öldürülenlerin isimleri, yaşları ve ölüm tarihleri yer alıyor. Siber korsanların Ulaştırma Bakanlığıyla tarihi eser ve müzeler kurumunun resmi sitelerine de saldırdığı kaydedildi. Bu arada aktivistler, hükümet güçlerinin Humus vilayetinde operasyonlarının dün de devam ettiğini bildirdi. Aktivistler, kente çok sayıda asker konuşlandırıldığını söyledi. Güvenlik güçlerinin ayrıca başkent Şam'ın Duma mahallesinde de yerleştiği belirtildi. Dera vilayetinin Dael şehrinde ise dün 10 öğrencinin güvenlik güçlerince tutuklandığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24