-Suriye'nin resmi sitelerine siber saldırı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Bilgisayar korsanları grubu Anonymous, Suriye'deki bazı kentlerin resmi siteleriyle bazı hükümet dairelerinin internet sitelerine saldırı düzenledi. El Cezire'nin haberine göre Anonymous'ın Suriye'deki kolu, Humus, Halep, Laskiye, Şam, Tartus, Deyr Ezzur ve Palmira kentlerinin resmi sitelerini "hack"leyerek, kentlerin ana sayfalarını, hükümetin operasyonlarında öldürülenlerle ilgili bilgilerin yer aldığı interaktif Suriye haritalarıyla değiştirdi. Haritada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı gösterilerin başladığı mart ayından bu yana güvenlik güçlerince öldürülenlerin isimleri, yaşları ve ölüm tarihleri yer alıyor. Siber korsanların Ulaştırma Bakanlığıyla tarihi eser ve müzeler kurumunun resmi sitelerine de saldırdığı kaydedildi. Bu arada aktivistler, hükümet güçlerinin Humus vilayetinde operasyonlarının dün de devam ettiğini bildirdi. Aktivistler, kente çok sayıda asker konuşlandırıldığını söyledi. Güvenlik güçlerinin ayrıca başkent Şam'ın Duma mahallesinde de yerleştiği belirtildi. Dera vilayetinin Dael şehrinde ise dün 10 öğrencinin güvenlik güçlerince tutuklandığı kaydedildi.