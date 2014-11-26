Suriye'nin Rakka kentinde katliam iddiası

Suriyeli aktivistler, IŞİD'in elindeki Rakka'da Suriye hükümetine bağlı savaş uçaklarının yaptığı hava saldırılarında en az 36 sivilin öldürüldüğünü söylüyorlar. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bunların çoğunun sanayi bölgesine kısa aralıklarla yapılan iki saldırıda öldüğünü bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bir muhalif aktivist ağı da 80'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Aktivistler baskınlarda ölen ve yaralananların çoğunun siviller olduğunu söylüyorlar.

'Rakka'da katliam'

Suriye Gözlemevi Salı günkü hava saldırılarında sanayi bölgesinin yanı sıra popüler bir pazarın hedef alındığını söyledi.

Yerel Koordinasyon Komiteleri de Rakka'da dokuz hava saldırısı nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere toplam 87 kişinin öldüğünü söyledi.

Onlarca kişi de yaralandı.

IŞİD yanlısı medya grubu Amaq tarafından yayınlanan bir video, yanan arabalara su sıkan itfaiyecileri ve bir ambulansın arkasına konan cesetleri gösterdi.

Suriye Gözlemevi'ne göre 6 Eylül günü kente yönelik hava saldırılarında, en az 31'i sivil, 53 kişi öldürüldü.

Rakka, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı ayaklanmanın 2011 yılında başlamasından bu yana, hükümet tarafından kaybedilen tek eyalet başkenti.