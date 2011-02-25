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Dünya

SURİYE'NİN NÜKLEER TESİSİ ABD UYDUSUNDA WASHİNGTON (A.A)

25 Şubat 2011 11:34

-SURİYE'NİN NÜKLEER TESİSİ ABD UYDUSUNDA  WASHİNGTON (A.A) - 25.02.2011 - ABD'de nükleer silahların yayılması konusunda uzman bir araştırma merkezi olan Isis, Suriye'nin nükleer faaliyetleri konusunda şüphe uyandıran ve 2007'de İsrail tarafından bombalanan bir reaktörle bağlantılı olabilecek bir tesise ait olduğu iddia edilen uydu görüntülerini internette yayınladı. Isis'in (Institute for science and international security) internet sayfasına önceki gün koyduğu fotoğrafların, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Mayıs 2008'de yaptığı denetim talebinden hemen sonra çekildiği belirtildi. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ileana Ros-Lehtinen dün akşam yaptığı açıklamada, uydu fotoğraflarının yayınlanmasının ardından derin endişe duyduğunu belirtti. "Suriye'deki bir uranyum zenginleştirme tesisinin 2007'de Suriye tarafından vurulması o anki tehdidi durdurdu, ancak yeni işaretler rejimin nükleer isteklerinden hala vazgeçmediğini gösteriyor" diyen Ros-Lehtinen, ABD Başkanı Barack Obama'dan Şam'a ambargoya uzanabilecek baskı uygulamasını istedi. Isis'in görüntüleri, Şam yakınlarındaki Merc Essultan tesisi çevresinde yoğun faaliyet olduğunu, beton yapılar kurulduğunu gösteriyor. Merkezin raporunda, bu tesisteki faaliyetin ve inşaatın ne olduğunun bilinmediği, ancak Suriye'nin bu binaları 2008'in ortasından önce boşaltmasının ve sonraki faaliyetlerini maskelemek için önlem almasının kuşku uyandırıcı olduğuna dikkat çekildi. Raporda, UAEK ve Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine dayanarak, küçük bir uranyum çevirme üretim kapasitesine sahip Merc essultan tesisinin, Suriye'nin doğusunda bulunan ve Eylül 2007'de İsrail tarafından bombalanan Deyr Elzur reaktörüyle "faal bağlantı" halindeki üç tesisten biri olduğu belirtildi. Suriye, UAEK'nın sürekli taleplerine rağmen Haziran 2008'den beri topraklarına nükleer müfettişleri kabul etmiyor. Suriye'nin durumu UAEK'nın 7-11 Mart tarihlerinde Viyana'da yapacağı guvernörler kurulu toplantısında ele alınacak.

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