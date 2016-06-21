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Dünya
Deutsche Welle

"Suriye'nin kuzeyine federal yapı geliyor"

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Demokratik Suriye Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye'nin kuzeyinde federal bir yapının altyapısının hazır olduğunu söyledi

21 Haziran 2016 20:04


PYD'yi de bünyesinde barındıran Demokratik Suriye Meclisi'nin Eş Başkanı İlham Ahmed, Strasbourg'da Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yetkilileriyle görüştü. Temasları sırasında DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Ahmed, Suriye'nin kuzeyindeki siyasi gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

İlham Ahmed DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalardan bazı başlıklar:

- Suriye'nin kuzeyinde federal bir bölge için hazırlıklar yapılıyor

- IŞİD'in bitirilmesi ve demokratik bir Suriye'nin inşası konusunda ABD ve Avrupa'dan yardım bekliyoruz

- IŞİD'in bitirilmesi Türkiye'nin de yararına

- Türkiye ve Suriye'nin istikrarı birbirine bağlı

- Suriye krizinin başında Ankara ile diyaloğumuz vardı. Diyalog Ankara'nın IŞİD'e desteği nedeniyle bozuldu

- Suriyeli Kürtler olarak Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri istiyoruz

Söyleşinin tamamını için tıklayın.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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