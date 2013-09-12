Suriye'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne dair mektubu BM'de

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) katılma isteğine ilişkin talebin BM Genel Sekreterliği'ne ulaştığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Hükümeti'nin talebini içeren belgenin halen tercüme edildiğini belirterek, "Belge tercüme edildikten sonra süreç başlatılacak" dedi. Haq, gazetecilerin, bu talebin Suriye'nin CWC Sözleşmesine tam taraf olacağı anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine de belgenin bunun ilk aşamasını teşkil ettiğini söyledi. Ferhan Haq, belgenin çevrilme aşamasında olduğu için içeriğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ifade etti.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin kimyasal silahlarını deklare etmesi ve bu silahları uluslararası gözetim altında imha etmesi gerekiyor. Haq, Suriye'de inceleme yapan BM kimyasal silah inceleme heyetinin raporunun da önümüzdeki pazartesi Genel Sekreter'e sunulacağına ilişkin haberleri teyit edemeyeceğini belirterek, bu konuda henüz netleşmiş bir takvimin olmadığını kaydetti.