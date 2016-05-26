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Dünya

"Suriye’nin ismi değişiyor" iddiası

ABD ve Rusya'nın, Suriye'nin yeni anayasasını Ağustos tarihine yetiştirmeye çalıştığı bildirildi

26 Mayıs 2016 12:57

Nihai şekli Rusya ve ABD tarafından verilen Suriye'nin yeni anayasa taslağının detaylarının ortaya çıktığı öne sürüldü. Gulf News muhabiri Sami Moubayed'in haberine göre, taslakta, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin adının "Suriye Cumhuriyeti" olarak değiştirildiği iddia ediliyor. Böylece ülkenin, 1932-1958 yılları arasında kullanılan ismine geri döneceği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan haberde; taslağa göre ayrıca, yeni Anayasa ile birlikte Beşar Esad'ın oturduğu cumhurbaşkanlığı koltuğunun yetkileri azaltılıyor, iktidar gücü Bakanlar Kurulu'nun lehine yeniden paylaştırılıyor.

İlk hali Şam'daki milletvekillerince yazılan yeni anayasanın taslak metninin Mart ayında değişikliklerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'a sunulduğu belirtildi.

Lavrov'un da daha sonra taslağı ABD'li mevkidaşı John Kerry ile paylaştığı ve metnin Nisan-Mayıs aylarında Moskova ile ABD arasında müzakere edildiği aktarıldı.

ABD ve Rusya'nın, yeni anayasayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının öngördüğü 1 Ağustos tarihine yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.

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Beşar EsadSuriyeABDRusyaSergei LavrovJohn Kerry

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