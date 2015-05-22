Suriye'nin Irak'la sınır kapısı kalmadı

Suriye'deki antik kent Palmira'yı ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının ilerleyişine devam ederek Irak ile Suriye arasındaki son sınır kapısını da kontrol altına aldı.

Suriye'deki Beşar Esad rejimi karşıtlarına yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus kentindeki El Tanaf sınır kapısının IŞİD'in eline geçtiğini belirtti.

Sınır kapısının alınmasıyla birlikte IŞİD militanlarının son iki hafta içerisinde ele geçirdiği Irak'ın Anbar bölgesi ve Ramadi kenti ile Sureiye'nin Palmira kenti arasındaki bağlantıyı kurduğu ifade ediliyor.

Beyrut'tan bildiren BBC muhabiri Jim Muir, IŞİD militanlarının ilerleyişlerine devam ettiğini, Habaniye askeri üssüne doğru gittiklerini belirtiyor.

Muir, "Irak ordusu ve Şii milisler Habaniye'de toplanıp Ramadi'yi geri almak için harekâta başlamayı planlıyordu. Ancak öyle gözüküyor ki IŞİD son kazanımlarının ardından oturup karşı saldırıları beklemektense çatışmayı Irak ordusuna götürmeyi hedefliyor" diyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Suriye'de yaklaşık 95 bin kilometre karelik bir alan, yani yaklaşık olarak ülkenin yüzde 50'si IŞİD kontrolü altında.

IŞİD etki alanının içinde kalan ve stratejik olarak nitelenen Suriye kentleri arasında Der Zor, Rakka, Haseke, Halep ve Hama var.

Suriye'nin doğusunda stratejik açıdan önemli görülmeyen bölgelerde de örgütün etkisinin güçlü olduğu ifade ediliyor.

Palmira’dan kaçış önlendi mi?

IŞİD'in son büyük kazanımlarından birisi olan Suriye'deki antik kent Palmira'da, Beşar Esad rejimine bağlı ordu birliklerinin modern kent bölgesindeki halkın kaçmasına izin vermediği yönünde iddialar da var.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, IŞİD'in şehre adım adım yaklaşmasını izleyen siviller evlerini terk ederek ülkenin farklı bölgelerine kaçmaya çalıştı, ancak bölgede IŞİD'le çatışan ordu güçleri buna izin vermedi.

BM şehirde kalanların can güvenliği konusunda 'büyük endişe' olduğunu da dile getirdi.

ABD: Savaşı kaybetmiyoruz

ABD Başkanı Barack Obama IŞİD'in son ilerleyişini koalisyon güçleri için bir 'aksama' olarak nitelerken, IŞİD'e karşı savaşı kaybetmediklerini vurguladı.

Obama, bugün Atlantic dergisinde yayımlanan röportajında "Taktik açıdan geçici bir başarısızlık yaşandığı konusunda şüphe yok. Ancak Ramadi zaten uzun süredir savunmasız konumdaydı" dedi.

Obama, Irak'taki güvenlik güçlerinin eğitiminin ise istendiği kadar hızlı ilerlemediğini kabul etti.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest ise IŞİD sorununun bir gece çözülmeyeceğini tekrarlayarak "Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı karada mücadele edecek etkin güçler oluşturulmadan bu konu önemli bir zorluk olmaya devam edecek" dedi.