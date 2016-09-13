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Deutsche Welle

Suriye'nin iddiasını İsrail yalanladı

Suriye'nin, Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait bir savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki açıklamasını İsrail yalanladı.

13 Eylül 2016 16:25


Suriye Resmi Haber Ajansı Sana'nın haberine göre, Suriye Ordusu İsrail'e ait bir savaş uçağı ve insansız hava aracını yerel saatle 01:00 dolayında düşürdü. Uçağın Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra kentinde rejim güçlerine ait bir mevzinin İsrail savaş uçağı tarafından vurulmasının ardından düşürüldüğü belirtildi.

İsrail'den yalanlama

İsrail Suriye'nin açıklamalarını yalanladı. AFP ajansının haberine göre, Suriye Ordu Sözcüsü Arye Shalicar, "Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok" diye konuştu.

Suriye'nin karadan havaya iki füze ateşlediğini belirten Sözcü Arye Shalicar, "Gece yarısı Suriye topçu mevzilerinin hedef aldığımız hava operasyonunun ardından, Suriye tarafından iki füze (karadan havaya) ateşlendi" dedi. Sözcü füzelerin hedefine ulaşmadığını ve İsrail'e ait hava araçlarının hiçbir aşamada tehlike altında bulunmadığını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Suriye mevzilerinin bombalanmasına gerekçe olarak ise pazartesi akşamı Suriye tarafından bomba fırlatılması gösterildi.

İsrail 1967 yılındaki 6 Gün Savaşı sonrası Golan Tepeleri'nin yaklaşık üçte ikisini işgal etmiş ve 1981 yılında da bölgeyi ilhak etmişti. Ancak Golan Tepeleri uluslararası toplum tarafından Suriye toprağı olarak tanınıyor. Suriye ve İsrail bugüne kadar savaş durumunda bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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