Humus'ta iki ilkokula bombalı saldırı; 45 ölü

Suriye'nin Humus kentinde Alevilerin yoğun yaşadığı İkrima mahallesinde düzenlenen bombalı saldırılarda, çoğunluğu çocuk 45 kişi yaşamını yitirdi, en az 70 kişi de yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Humus’un Akrame semtindeki iki okulun yakınında kısa aralıklarla iki patlama meydana geldi.

İki olayda, Yeni Akrame Okulunun önünde bomba yüklü aracın infilak ettiği, Akrame el-Mahzumi Okulunun önünde ise intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığı ifade edildi. Saldırılarda çoğunluğu çocuk olmak üzere 45 kişi yaşamını yitirdi, en az 70 kişi de yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, olayın sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmazken uluslararası ajanslar, bunun hükümetin kontrolündeki bir bölgede son zamanlarda yaşanan en kanlı saldırı olduğunu bildirdi.

Hükümet ise saldırıdan Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) sorumlu tuttu.